Si avvicina la finale di Gold Cup: cosa servirà agli Stati Uniti per battere il Messico grande favorito

Stati Uniti vs Messico

Gli Stati Uniti sono a una sola vittoria dal traguardo che hanno già raggiunto sette volte: conquistare la Gold Cup.

Ci risiamo: la morte, le tasse e Stati Uniti e Messico che si affrontano nella finale della Gold Cup. È interessante notare, tuttavia, che questo confronto non è stato poi così frequente come si potrebbe pensare nell'ultimo decennio, dato che quella di Houston sarà solo la terza sfida tra le due Nazionali nelle ultime sette edizioni di questa competizione.

Questa partita, ovviamente, ha una trama già scritta. Non c'è rivalità calcistica più grande in Nord America e, a un anno dai Mondiali che entrambi i Paesi ospiteranno, si tratterà anche di un importante banco di prova.

Per gli Stati Uniti è stato un periodo di grandi cambiamenti. Mauricio Pochettino è arrivato a questo torneo con una rosa indebolita, priva di molti dei suoi migliori giocatori, eppure la sua squadra si è spinta fino alla finale. La strada verso è stata accidentata, ma ora tutto si decide in un unico match, un'occasione per sfidare le probabilità e e iniziare nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento ai Campionati del Mondo.

Dopo aver vinto la finale della CONCACAF Nations League a marzo, El Tri si sentirà probabilmente la miglior Nazionale del Nord America e potrebbe davvero esserlo. Mentre USA e il Canada hanno vacillato negli ultimi mesi, il Messico è è andato progressivamente migliorando ed ora potrebbe aggiudicarsi un nuovo titolo.

Questa è l'ottava finale della Gold Cup che vede protagonisti Stati Uniti e Messico. El Tri ha vinto cinque delle sette precedenti, ma gli USA hanno ottenuto la vittoria più recente nel 2021. Complessivamente, il Messico ha conquistato nove titoli in 11 finali della Gold Cup, mentre gli Stati Uniti sono secondi con sette vittorie in 12 finali disputate. A sottolineare il dominio delle due nazioni in questa competizione, il Canada nel 2000 è l'unica altra squadra ad aver alzato la Gold Cup.

La finale dell'edizione 2025 è dunque alle porte e solo per essere arrivate fin qui, entrambe le squadre avranno motivo di credere di poter coronare un'estate estenuante aggiudicandosi il titolo di migliori della regione.

GOAL analizza i cinque fattori chiave che potrebbero aiutare gli Stati Uniti ad avere la meglio.