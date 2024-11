Shpendi brilla con il Cesena in Serie B: la FIGC ci pensa e può 'strapparlo' all'Albania, cosa dice il regolamento

L'attaccante del Cesena, attuale capocannoniere della Serie B, possiede il doppio passaporto: la FIGC valuta la possibilità di portarlo in Azzurro.

Tra i protagonisti che stanno brillando sul palcoscenico della Serie B, spicca su tutti la grande stagione sin qui inscenata da Cristian Shpendi.

L'attaccante del Cesena è infatti l'attuale capocannoniere del campionato con 8 goal messi a referto nelle prime 12 giornate e ai quali si aggiungono i due sigilli in Coppa Italia.

Decisamente niente male per un calciatore che al primo anno in categoria, dopo aver brillato anche in Serie C, ha già attirato su di sé diverse attenzioni, tra cui quelle della Nazionale italiana.