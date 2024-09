La partita dello Shakhtar è stata interrotta per un allarme aereo: stop al match in Ucraina

Kryvbas vs Shakhtar Donetsk

Stop alla partita dopo l'allarme risuonato nella città di Kryvyj Rih, dove è stato distrutto l'albergo che avrebbe dovuto ospitare lo Shakhtar.

Sul risultato di 1-0 in favore dello Shakhtar, la partita tra il Kryvbas e il club arancione è stata interrotta per un allarme aereo. Siamo nella regione del Dnipropetrovsk, con l'allarme che ha coinvolto tutta la zona e non solo ovviamente lo Stadion Girnyk, dove si stava giocando il match.

Lo Shahtar Campione in carica di Ucraina era andato in vantaggio con Stepanenko, ma al 50' l'allarme risuonato ha portato l'arbitro ad interrompere la sfida che potrebbe essere recuperata in data da destinarsi.

Nell'oblast di Dnipropetrovsk si trova Kryvyj Rih, città del Kryvbas: alcuni giorni fa un attacco di missili russi aveva distrutto l’albergo che avrebbe dovuto ospitare lo Shakhtar.