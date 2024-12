Sfiducia e numeri negativi: tutti gli ostacoli che Juan Jesus dovrà superare per sostituire Buongiorno

Il brasiliano deve convincere il Napoli, Conte e la gente dopo l'infortunio di uno dei titolarissimi della rosa: una missione tutt'altro che semplice.

Le opzioni a disposizione di Antonio Conte per sopperire all'improvvisa emergenza sorta dopo l'infortunio di Buongiorno sono lì, sotto gli occhi di tutti: o giocherà Juan Jesus, o giocherà Rafa Marin, oppure sarà uno tra Olivera ad accentrare la propria posizione dalle rispettive fasce. Stop. Da qui non si scappa.

Che il favorito per prendere il posto dell'ex torinista accanto a Rrahmani sia Juan Jesus, allo stesso modo, è altrettanto palese. Di fatto è il brasiliano, ex Roma e Inter, il terzo difensore centrale della rosa del Napoli dietro ai due titolari. Anche perché Rafa Marin non è mai entrato completamente nelle grazie di Conte, che da lui si aspetterebbe un contributo migliore in fase di impostazione: gli zero minuti collezionati in campionato fino a questo momento sono piuttosto indicativi.

Ha giocato poco anche Juan Jesus, sull'onda lunga dello scarsissimo turnover attuato da un Napoli senza coppe europee. Ma ha giocato più dello spagnolo. E ora deve prepararsi alla prossima missione: prendere il posto di Buongiorno, tentare di non far avvertire troppo l'assenza di un titolarissimo.

Non sarà semplice. Per nulla. Perché gli ostacoli sulla strada dell'ex romanista sono tanti e di vario tipo.