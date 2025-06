Serie C gironi 2025-26: quali squadre sono inserite nel gruppo A, B e C

Catania, Juventus Next Gen, Cosenza, Torres e tutte le squadre della Serie C 25/26: in quale girone giocheranno la nuova annata.

Quattro squadre hanno lasciato la Serie C per giocare nella Serie B 2025/2026, innumerevoli sono retrocesse e dovranno ripartire dai dilettanti. La maggior parte, però, è stata confermata rispetto all'ultima stagione e tra l'estate 2025 e la primavera 2026 proverà ad ottenere la promozione in seconda serie.

Come di consueto i tre gironi di C vengono definiti in base alla posizione geografica delle squadre, almeno per quanto possibile. Al via ci saranno anche due 'seconde' squadre, ovvero Atalanta e Juventus, in attesa di capire se il Milan sarà ripescato e l'Inter potrà entrare in scena come quarta Under 23 delle big italiane.

La composizione ufficiale dei tre gironi verrà definita a fine/metà estate, ma già ora è possibile mettere insieme le varie squadre che più o meno faranno parte dei gruppi A, B e C per il 2025-26.