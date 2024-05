Serie B 2023/2024, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: scontri diretti o differenza reti, il regolamento

Cosa succede se due o più squadre termineranno con gli stessi punti in classifica dopo la 38esima giornata? Cosa dice il regolamento della Serie B.

La stagione regolare della Serie B è ormai agli sgoccioli: non rimangono che gli ultimi verdetti per definire chi salirà direttamente in Serie A, chi parteciperà ai playoff promozione, chi dovrà disputare il playout tra la quartultima e la terzultima e chi retrocederà direttamente.

Come ogni anno, l'ipotesi di un arrivo finale a pari punti tra due o più formazioni in lotta per lo stesso obiettivo è più realistica che mai. E come ogni anno è buona cosa ripassare il regolamento, per capire chi avrà la meglio in uno scenario del genere.

In sostanza, cosa succede se due formazioni terminano il campionato appaiate in classifica? Contano gli scontri diretti o si va a guardare la differenza reti?