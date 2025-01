Serie A, quando si recuperano Fiorentina-Inter e Bologna-Milan: ufficializzate le date

Sono state note le date dei recuperi di Fiorentina-Inter e Bologna-Milan: nel secondo caso dipenderà dal cammino dei rossoneri in Europa.

La classifica del campionato di Serie A, assumerà presto contorni più definiti.

Ad oggi sono infatti quattro le squadre che hanno disputato una partita in meno: Inter, Fiorentina, Milan e Bologna.

Sono state 21 le gare giocate da queste quattro formazioni e questo perché Bologna-Milan va recuperata, mentre Fiorentina-Inter va completata.

La Lega Serie A, ha reso note le date nelle quali sarà possibile recuperare le due sfide e, sebbene per quella del Dall’Ara bisognerà attendere i risultati del Milan in Champions League, c’è già una certezza: per entrambe le gare è previsto che le squadre scendano in campo a febbraio.