Dal Lecce al Sassuolo: incubo retrocessione per 7 squadre

Lotta salvezza incertissima in Serie A: Salernitana staccata, ma dal Lecce al Sassuolo tutto è possibile con 7 squadre in 5 punti.

Nove giornate alla fine, 27 punti a disposizione, 7 squadre coinvolte nella lotta salvezza.

Dal Lecce al Sassuolo bagarre assoluta per evitare la retrocessione, con una classifica che rende incertissima i nomi di chi dovrà mandar giù il boccone amaro della Serie B.

I salentini guidano un trenino che - eccezion fatta per una Salernitana ormai staccata rispetto alle dirette concorrenti, seppur la matematica la tenga ancora in gioco - viene chiuso dai neroverdi e nel mezzo vede la presenza di Udinese, Verona, Cagliari, Empoli e Frosinone.

Chi si salverà? Chi scenderà in cadetteria? Proviamo a tracciare un borsino, rigorosamente in ordine decrescente di graduatoria, delle rivali impegnate nella corsa alla permanenza in A.