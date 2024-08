Svolta in Serie A? L'inizio del campionato può essere posticipato dopo la fine del calciomercato

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, annuncia: "Non è utopia, ci abbiamo provato e c'è un dialogo aperto".

Forse siamo davvero arrivati a un punto di non ritorno. Del resto basta fare la lista di chi non ha giocato e chi non giocherà la prima giornata di campionato, e forse pure la seconda: Osimhen, Chiesa, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Lookman.

Tutti loro sono in bilico tra il rispettivo club di appartenenza e un possibile - o probabile - trasferimento: Koopmeiners oggi è ancora dell'Atalanta, ad esempio, ma è oggetto del pressing costante della Juventus, che ha tutta l'intenzione di portarselo a Torino entro la conclusione della finestra estiva del mercato.

Storia nota. Così come è palese come il mercato aperto in coincidenza con i primi turni della Serie A abbia un'influenza non indifferente, oltre a rappresentare la disperazione di molti allenatori. E anche ai piani alti sembrano essersene resi conto.