La Serie A non è mai stata così equilibrata nella storia del torneo, con una sola eccezione: all'epoca la Juventus vinse sulla Roma

Sei squadre distanziate da soli 2 punti, più Bologna e Milan che devono recuperare una partita: può succedere di tutto in Serie A.

Stavolta può veramente succedere di tutto. Nessuna squadra sta ammazzando il campionato, nessun team è privo di difetti (sconfitte) e passi falsi. Gli applausi non sono scroscianti, alternati a qualche fischio nonostante le prime posizioni della Serie A. Del resto una volta che viene raggiunto il top, nessuno vuole vedere qualcosa di negativo che ricordi tempi terribili.

La Serie A 2024/2025 è la più equilibrata di sempre. Dopo dodici giornate le prime sei della classifica sono separate da soli due punti, ma dietro loro sono virtualmente a pochi passi anche Bologna e Milan, che come noto dovranno recuperare la gara rinviata per l'alluvione che ha duramente colpito l'Emilia-Romagna.

La squadra di Italiano e quella di Fonseca convididono la settima piazza con diciotto punti conquistati, appena otto dalla vetta. Considerando il match da recuperare la distanza con il primo posto sarà di sette punti per entrambe, oppure di cinque per una di loro. Insomma, l'indecisione su chi vincerà lo Scudetto e chi giocherà in Champions, attualmente, risulta enorme.