Serie A equilibratissima e senza padroni: non c'è una vera fuga Scudetto da due anni

La Serie A, come Ligue 1 e Liga è aperta a ogni sviluppo. Dopo i primi 21 turni, infatti, nessuna squadra è riuscita a compiere un vero e proprio balzo in avanti, tale da essere considerato una vera e propria fuga Scudetto. Certo, l'Inter è in testa al campionato ed è attualmente favorita per conquistare il titolo, ma dietro il team di Chivu non mancano le contendenti, a cominciare dai cugini del Milan a -3 e pronti a rispondere a ogni vittoria nerazzurra.

Il duello Inter-Milan, con il Napoli comunque a -6 e la Roma a -7, esse sì leggermente dietro rispetto alla capolista, mantiene un equilibrio che in Serie A si vede oramai da due anni, considerato che nessuna delle varie squadre che si sono avvicendate in vetta è riuscita a scappare dominando il campionato e tenendo sempre in un clima thriller la corsa per lo Scudetto.

Mentre in Bundesliga il Bayern vola verso il titolo e in Premier l'Arsenal ha distanziato notevolmente Manchester City e rivali varie, in Serie A il 2025/2026 fa rima con equilibrio, tanto che anche un successo dell'Inter una sconfitta della seconda in classifica porterebbe comunque a un -6 che in queste settimane risulta ancora ampiamente recuperabile.