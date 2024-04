La lotta per Conference ed Europa League in Serie A: Napoli nel limbo, Fiorentina e Torino ci provano, il Monza sogna ancora

A 4 giornate dalla fine impazza anche la corsa per l'Europa meno prestigiosa: il calendario di tutte le concorrenti.

Non solo Champions. Le ultime 4 giornate di Serie A sono chiamate a far tirare le somme anche per quanto riguarda la corsa alle coppe meno prestigiose: Conference ed Europa League.

Matematica e classifica lasciano apertissimi i giochi, soprattutto in virtù di un exploit continentale che potrebbe regalarci un ulteriore squadra in Champions e facilitare la rincorsa di chi occupa posizioni meno nobili nonché per via di un potenziale effetto domino scatenato dalla finale di Coppa Italia.

Seppur Roma, Atalanta e Lazio stanno mostrando di avere una marcia in più rispetto alle avversarie, il rapporto tra i punti fatti e quelli che il calendario mette ancora a disposizione (12) obbligano a coinvolgere nel discorso lotta Conference/Europa League anche giallorossi, Dea e biancocelesti.

Senza dubbio favorite e verosimilmente protagoniste nella qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie, per l'aritmetica le squadre di De Rossi, Gasperini e Tudor fanno compagnia a Napoli, Fiorentina, Torino e Monza. Quest'ultimo, poker di pretendenti più staccato rispetto al trenino Champions e dunque - a meno di crolli di chi le precede - le principali indiziate a riempire la griglia Conference e quella per l'EL.

La classifica di Serie A, dopo 34 giornate, dal quinto all'undicesimo posto recita: Roma 59 punti, Atalanta 57, Lazio 55, Fiorentina e Napoli 50, Torino 46, Monza 44. Viola e azzurri, seppur per motivi diversi, si ritrovano nel limbo: gli uomini di Italiano (essendo giunti alle semifinali) ambiscono ancora ad alzare la Conference League 2023/2024 e ciò potrebbe aprire scenari diversi, quelli di Calzona 'ballano' tra speranza e delusione.

Il Toro insegue ma il lieve gap in classifica alla fine potrebbe pesare, quella del Monza assume più i contorni della favola piuttosto che di un obiettivo concreto. Ma punti e calendario portano ad includere anche i brianzoli, tra le note più liete di questo campionato. Il Genoa, infine, potenzialmente potrebbe rientrare seppur risulti ancor più staccato dei biancorossi.

Di seguito, vediamo squadra per squadra il calendario e il numero di punti di chi rientra nella corsa alla qualificazione alle prossime edizioni di Conference ed Europa League.