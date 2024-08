I risultati delle amichevoli di oggi 10 agosto: in campo: Friburgo-Fiorentina, Cadice-Lazio ed Everton-Roma

Oggi in campo Fiorentina, Lazio e Roma: il riepilogo delle amichevoli con risultati e marcatori.

Si avvicina sempre di più il calcio d'inizio della Serie A 2024/25: tra una settimana esatta si tornerà a fare sul serio e partirà la caccia ai campioni d'Italia dell'Inter.

Ultime amichevoli pre-stagionali per le squadre nostrane: la prima a scendere in campo quest'oggi è la Fiorentina, di scena sul campo del Friburgo, formazione tedesca militante in Bundesliga; la Roma di De Rossi fa visita all'Everton, mentre la Lazio di Baroni è impegnata a Cadice contro i padroni di casa.

Di seguito i marcatori e tutte le indicazioni provenienti da queste partite, le ultime prima del ritorno in campo in modalità ufficiale.