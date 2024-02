Serie A con 11 squadra in Europa dal 2024/2025? Cosa dice il regolamento di Champions League, Europa League e Conference League

Secondo il regolamento UEFA, a partire dalla prossima stagione la Serie A potrebbe avere più della metà delle sue squadre nelle coppe europee.

La fase a eliminazione diretta delle competizioni europee entra nel vivo. Champions League, Europa League e Conference League vivono le prime gare dei turni con scontri diretti, ma lo sguardo è già rivolto in prospettiva a quello che accadrà nella prossima stagione.

Con la rivoluzione in atto e i nuovi format delle competizioni europee, a partire dalla stagione 2024/2025 cambieranno i tre tornei, che avranno una nuova struttura e garantiranno un maggior numero di partire alle squadre partecipanti.

Nella giornata di oggi sono arrivate novità su quelle che saranno le nuove regole in relazione alla qualificazione delle squadre alle coppe europee.

Come riferisce Calcio & Finanza, nel briefing organizzato dalla UEFA si è parlato proprio del numero di squadra garantite per ogni Federazione e in particolare per le prime quattro del ranking, che potranno garantirsi un massimo di 11 formazioni nelle tre competizioni europee a partire dalla prossima stagione.