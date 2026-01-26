Getty
Sergio Ramos compie un passo da gigante verso l'acquisto del Siviglia: ci siamo
Svincolato, Ramos intende continuare a giocare
Ramos è un giocatore svincolato dopo aver rotto i legami con la squadra messicana del Monterrey. Sta cercando di tornare in Europa e si dice che miri a un posto nella squadra spagnola per i Mondiali del 2026, avendo già collezionato 180 presenze con la maglia della sua nazionale.
Potrebbe sembrare un obiettivo un po' ambizioso, ma Ramos, come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, non ha mostrato segni di cedimento mentre gioca verso i 40 anni. Tuttavia, ha molto da fare fuori dal campo.
- Getty
Aggiornamento sull'offerta di Ramos per l'acquisto del Siviglia
Alla fine dell'anno è stato reso noto che Ramos stava valutando la possibilità di diventare proprietario di un club. Si dice che abbia messo insieme un gruppo di investitori convinti che l'accordo con il Siviglia possa andare in porto.
Sembra che sia stato compiuto un passo significativo verso la realizzazione di questo sogno. Secondo Cadena SER, Ramos e i suoi co-offerenti hanno raggiunto "un accordo preliminare con il gruppo di riferimento degli azionisti principali del club".
Si sostiene che sia stato avviato un "periodo di esclusività, durante il quale entrambe le parti esamineranno i conti finanziari del Siviglia prima di tentare di finalizzare un accordo definitivo".
Ramos ha collaborato con l'imprenditore argentino Martin Ink, amministratore delegato di Five Eleven Capital, un gruppo di investimento americano specializzato nel calcio. Entrambi conoscono già bene il funzionamento del Siviglia, poiché il direttore sportivo del club, Antonio Cordon, ha già collaborato in passato con il gruppo.
Cadena SER riferisce che Ramos ha "firmato una lettera di intenti con diversi azionisti principali del Siviglia, con il processo di due diligence che rappresenta il prossimo passo formale verso l'acquisizione".
Eroe locale: Ramos ha giocato due volte con il Siviglia come calciatore
Ramos non ha mai cercato di nascondere il suo affetto per il Siviglia, avendo completato il proprio percorso formativo nel vivaio della squadra. Nel 2005 è partito per un periodo di 16 anni al Real Madrid, con cui ha conquistato cinque titoli della Liga e quattro Champions League, ma nel 2023 è tornato alle sue origini dopo due stagioni al fianco di Messi al Paris Saint-Germain.
Quell'esperienza è durata solo 12 mesi e Ramos ha salutato i tifosi con un commosso messaggio di addio: "Ovunque io sia, il Siviglia FC avrà il sostegno incondizionato di un sevillista di nascita e di cuore. Grazie mille a tutti".
Ora potrebbe essere intrapreso nuovamente un percorso familiare verso l'Andalusia. L'offerta presentata da Ramos e soci avrebbe un valore di oltre 400 milioni di euro. Il leggendario difensore dovrà però affrontare la concorrenza per il Siviglia, poiché altre nove parti avrebbero espresso il loro interesse.
Ramos si sta ora recando a Siviglia nel tentativo di "portare avanti il processo di acquisizione", mantenendo però aperte le opzioni per quanto riguarda le offerte contrattuali sul fronte sportivo.
- AFP
Beckham, Ronaldo e Mbappé: giocatori che possiedono quote di proprietà nei club
Se l'accordo dovesse andare in porto, Ramos entrerebbe a far parte di un gruppo esclusivo di giocatori che hanno acquisito quote di proprietà di club professionistici, insieme a leggende del Manchester United come David Beckham, che ora lavora con il fuoriclasse argentino Messi nell'Inter Miami, vincitore della MLS Cup.
L'ex attaccante del Chelsea Didier Drogba è diventato proprietario del Phoenix Rising dopo essersi unito alla squadra americana come giocatore nel 2017. Un altro ex giocatore dei Blues, e compagno di Ramos nella vittoria della Coppa del Mondo, Cesc Fabregas è azionista di minoranza del Como, la squadra che attualmente allena.
L'icona portoghese Ronaldo vanta una partecipazione del 15% nella squadra della Saudi Pro League Al-Nassr, mentre la superstar del Real Madrid Kylian Mbappe, attraverso la sua società di investimento Interconnected Ventures, è il proprietario di maggioranza della squadra di Ligue 2 Caen. Altrove, il grande Gerard Pique del Barcellona è coinvolto con l'FC Andorra, Jamie Vardy con il Rochester New York FC e N'Golo Kante con la squadra belga Royal Excelsior Virton.
