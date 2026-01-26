Sergio Ramos compie un passo da gigante verso l'acquisto del Siviglia: ci siamo

Ramos non ha mai cercato di nascondere il suo affetto per il Siviglia, avendo completato il proprio percorso formativo nel vivaio della squadra. Nel 2005 è partito per un periodo di 16 anni al Real Madrid, con cui ha conquistato cinque titoli della Liga e quattro Champions League, ma nel 2023 è tornato alle sue origini dopo due stagioni al fianco di Messi al Paris Saint-Germain.

Quell'esperienza è durata solo 12 mesi e Ramos ha salutato i tifosi con un commosso messaggio di addio: "Ovunque io sia, il Siviglia FC avrà il sostegno incondizionato di un sevillista di nascita e di cuore. Grazie mille a tutti".

Ora potrebbe essere intrapreso nuovamente un percorso familiare verso l'Andalusia. L'offerta presentata da Ramos e soci avrebbe un valore di oltre 400 milioni di euro. Il leggendario difensore dovrà però affrontare la concorrenza per il Siviglia, poiché altre nove parti avrebbero espresso il loro interesse.

Ramos si sta ora recando a Siviglia nel tentativo di "portare avanti il processo di acquisizione", mantenendo però aperte le opzioni per quanto riguarda le offerte contrattuali sul fronte sportivo.