Sergio Conceição tra Milan-Inter, mercato e spogliatoio: "Leggo tante bugie che mi danno fastidio"

Alla vigilia del derby parla il tecnico rossonero: "Tomori? Ho fiducia in tutti. Morata? In un matrimonio serve la volontà di tutti".

Tempo di derby per il Milan, che affronterà l'Inter domani alle ore 18. Sarà il secondo nel giro di poche settimane per Sergio Conceição, che spera di poter replicare il successo ottenuto in finale di Supercoppa.

Per i rossoneri è un momento di grandi cambiamenti in rosa con, di conseguenza, una preparazione verso il derby non semplicissima per il tecnico portoghese, che ancora non potrà contare su Santiago Gimenez. Il Milan deve trovare continuità: è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Parma in campionato e dalla deludente sconfitta in Champions.

Di seguito le dichiarazioni di Conceição in conferenza alla vigilia del big match con l'Inter.