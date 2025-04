Sergio Conceiçao resta o no al Milan? La confessione dopo Venezia: "Fra un mese dirò anche cosa voglio io"

Il tecnico portoghese dopo la vittoria del Penzo, tra campo e possibile permanenza al Milan: "Magari vado in vacanza in Algarve per 10 anni...".

Tra campo e futuro, tra una situazione più rosea dopo la conquista della finale di Coppa Italia: il presente di Sergio Conceiçao, come è inevitabile che sia, è sempre diviso tra questi due elementi. Il tecnico portoghese ha parlato di tutto questo anche dopo la gara che il Milan ha vinto per 2-0 a Venezia a mezzogiorno e mezzo, con reti di Pulisic e Gimenez: di quanto visto in campo nelle ultime partite, ma anche del proprio futuro. Ecco dunque le dichiarazioni rilasciate da Conceiçao al termine della gara del Penzo. L'articolo prosegue qui sotto