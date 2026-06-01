Si interrompe il rapporto tra Sergio Conceiçao e l'Al-Ittihad. Il club arabo ha comunicato in serata la rescissione del contratto che legava ai gialloneri di Riad l'allenatore ex Milan.
Sergio Conceicao non è più l'allenatore dell'Al-Ittihad, è ufficiale: risoluzione consensuale per l'ex Milan
IL COMUNICATO DELL'AL-ITTIHAD
"L'Al-Ittihad Club ha risolto il rapporto contrattuale con l'allenatore della prima squadra Sérgio Conceição, con effetto immediato. La decisione fa seguito a una valutazione approfondita delle recenti prestazioni della squadra e riflette gli obiettivi e le ambizioni del Club per la fase successiva. L'Al-Ittihad esprime il proprio sincero apprezzamento a Conceição e al suo staff tecnico per la dedizione e l'impegno dimostrati durante la loro permanenza al Club e augura loro un continuo successo nelle loro future carriere".
L'AL-ITTIHAD CON CONCEICAO
Conceicao ha allenato l'Al-Ittihad per 41 partite in totale, facendo registrare la stessa identica media punti a partita tenuta al Milan: 1,71. L'Al-Ittihad ha chiuso la Saudi Pro League vinta dall'Al-Nassr al quinto posto, 31 punti sotto Ronaldo e compagni, strappando la qualificazione ai preliminari della Champions League asiatica. Si è fermato poi in semifinale in King's Cup, fuori ai rigori contro l'Al-Kholood, e ai quarti di finale di Champions, sconfitto dai giapponesi del Machida Zelvia.
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