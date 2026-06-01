Sergio Conceicao non è più l'allenatore dell'Al-Ittihad, è ufficiale: risoluzione consensuale per l'ex Milan

"L'Al-Ittihad Club ha risolto il rapporto contrattuale con l'allenatore della prima squadra Sérgio Conceição, con effetto immediato. La decisione fa seguito a una valutazione approfondita delle recenti prestazioni della squadra e riflette gli obiettivi e le ambizioni del Club per la fase successiva. L'Al-Ittihad esprime il proprio sincero apprezzamento a Conceição e al suo staff tecnico per la dedizione e l'impegno dimostrati durante la loro permanenza al Club e augura loro un continuo successo nelle loro future carriere".