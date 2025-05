Il tecnico portoghese non ha apprezzato la gestione del VAR: "Parliamo di una finale di Coppa Italia e di un posto in Europa: non c'è equità".

Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, il Milan è caduto nuovamente all'Olimpico, questa volta contro la Roma. Questo passo falso, però, costa ai rossoneri l'accesso alle prossime coppe europee, a causa dei cinque punti di distanza dal sesto posto occupato dalla Lazio. Al termine del match, è intervenuto Sergio Conceicao ai microfoni di DAZN: "È un anno che non va bene per una squadra storica come il Milan, ognuno deve valutare il suo lavoro". L'articolo prosegue qui sotto