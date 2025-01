Sergio Conceição alla vigilia di Juventus-Milan: "Pulisic è fuori, con la dirigenza siamo d'accordo sul mercato"

Juventus vs AC Milan

Il tecnico portoghese ha presentato la sfida dell'Allianz Stadium, in programma sabato con calcio d'inizio alle ore 18.

Tempo di vigilia, tempo di pensare a un altro Juventus-Milan. Questa volta per il campionato, meno di due settimane dopo la semifinale di Supercoppa Italiana che ha visto imporsi per 2-1 i rossoneri.

Sergio Conceição si è presentato in conferenza stampa per parlare della sfida in programma domani, sabato 18, all'Allianz Stadium. Di nuovo bianconeri contro rossoneri, di nuovo Sergio contro il figlio Francisco.

Ecco dunque le principali dichiarazioni di Conceição senior nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Milan.