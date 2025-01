Sergio Conceiçao a pochi minuti da Como-Milan: “Sono concentrato, non mi piacciono le interviste prima di una partita”

Il tecnico del Milan, Sergio Conceiçao, prima della sfida con il Como, spiega: “Le due punte? Conta la squadra, vedremo in futuro”.

Archiviati il trionfo un Supercoppa Italiana ed il successivo pareggio interno in campionato contro il Cagliari, il Milan torna in campo per affrontare il Como nel diciannovesimo turno di Serie A.

Una sfida posticipata proprio per consentire al Milan di prendere parte alla Final Four di Supercoppa che si è disputata in Arabia Saudita e che mette in palio punti pesanti per i rossoneri che sono chiamati ad accorciare sulle squadre che attualmente stanno occupando quelle posizioni che valgono una qualificazione europea.

Sergio Conceiçao, parlando ai microfoni di ‘DAZN’ poco prima del calcio d’inizio, si è reso protagonista di uno speciale siparietto: il tecnico lusitano ha infatti spiegato di non amare le interviste pre-partita.