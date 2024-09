Serata storica per il Bologna: la sfida allo Shakhtar per riscattare la falsa partenza in campionato

Il Bologna ha l'occasione di riscattare il brutto avvio di campionato contro lo Shakhtar in Champions, a 60 anni dall'ultima partecipazione.

Nel 1964 si chiamava ancora Coppa dei Campioni, riservata alle sole squadre vincitrici dei rispettivi campionati ed eccezionalmente alla detentrice: basterebbe questo per spiegare quanto importante sia la gara di stasera per il Bologna, atteso dal palcoscenico della nuova Champions League.

Alle ore 18:45 i rossoblù saranno di fronte allo Shakhtar Donetsk nello scenario del 'Dell'Ara', vestito a festa per l'occasione e pronto a spingere i propri beniamini verso una vittoria che darebbe un senso diverso a questo inizio di stagione.

Sono già troppi i punti lasciati per strada dai ragazzi di Italiano, a sua volta finito al centro delle critiche per non essere ancora riuscito a dare la giusta continuità a una squadra cambiata profondamente dal mercato e dalla scelta dell'ormai ex Thiago Motta, approdato nel frattempo sulla panchina della Juventus.