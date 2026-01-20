Pubblicità
La serata da incubo di Donnarumma: prende goal con un tunnel di testa e il Manchester City viene travolto dal Bodo

Serata da incubo per la squadra di Pep Guardiola nel gelo artico del Circolo Polare: nel nord della Norvegia finisce 3-1 per i padroni di casa e ora il City vede a rischio l’accesso agli ottavi di finale.

Che la trasferta contro il Bodø/Glimt fosse insidiosa era ormai cosa nota: basta chiedere, ad esempio, alla Juventus, costretta a faticare - e non poco - prima di portare a casa i tre punti solo in pieno recupero del secondo tempo.

Ma Pep Guardiola mai avrebbe immaginato una serata così negativa per i suoi. Il Manchester City si è infatti trovato sotto 3-0 dopo 58 minuti, riuscendo ad accorciare le distanze sul 3-1, prima di restare in dieci uomini pochi secondi più tardi.

In una notte storta, ogni tanto sbagliano anche i migliori: così Gigio Donnarumma si lascia sorprendere da un tunnel in occasione della rete di testa che sblocca il risultato sull’1-0 per i padroni di casa.

  • TUNNEL A DONNARUMMA SUL PRIMO GOAL

    Non bastava il freddo polare - comunque più sopportabile di quello trovato dalla Juventus due mesi fa - a gelare il City: a metà del primo tempo è arrivata anche una vera doccia fredda.

    Un contropiede perfettamente orchestrato dai padroni di casa ha portato Blomberg sul fondo a destra, da dove ha servito un cross al bacio verso il secondo palo, dove Kasper Høgh era completamente libero.

    La stranezza? Il colpo di testa del classe 2000 danese si è infilato in rete dopo un tunnel a Donnarumma, che aveva cercato di allargarsi a “stella” per coprire più porta possibile.

  • BUIO TOTALE PER IL CITY: SOTTO 0-3 DOPO 58'

    Che gli uomini di Kjetil Knutsen fossero in serata lo si era capito già dopo 25 minuti, grazie alla doppietta di Kasper Høgh.

    Il Manchester City ha come sempre mantenuto il pallino del possesso palla, ma le occasioni più pericolose le hanno create proprio i padroni di casa, che - quando richiesto - hanno saputo concretizzare.

    In avvio di ripresa ci si aspettava una reazione da parte degli inglesi, ma dopo appena 13 minuti è stato l’ex Milan Hauge a chiudere i giochi, sancendo il 3-0 che sembrava aver sancito la fine dei Cityzens.

  • UNO SPIRAGLIO DI LUCE CANCELLATO DAL ROSSO DI RODRI

    Dopo appena due minuti dal 3-0 firmato da Hauge, il City ha finalmente risposto trovando la via del goal con il solito Cherki.

    Con ancora mezz’ora da giocare, sembrava possibile una reazione degli uomini di Guardiola, ma così non è stato.

    Al 62’, infatti, uno dei giocatori più esperti, Rodri, ha ricevuto il secondo cartellino giallo per una trattenuta vistosa e ingenua, guadagnandosi il rosso e lasciando il City in inferiorità numerica, condannandolo a non completare mai la rimonta.

  • SCENDE IL CITY, SALE IL BODO GLIMT

    Questo risultato a sorpresa ha completamente stravolto la classifica di entrambe le squadre.

    Con una vittoria, il City avrebbe compiuto un grande passo verso la qualificazione diretta agli ottavi, mentre il Bodø/Glimt sarebbe stato ad un passo dall’eliminazione.

    Ora, invece, gli inglesi rischiano di essere superati da diverse squadre, mentre i norvegesi hanno risalito la classifica e si giocheranno l’accesso al turno successivo nell’ultima giornata, in trasferta contro l’Atletico Madrid.

