La serata da incubo di Donnarumma: prende goal con un tunnel di testa e il Manchester City viene travolto dal Bodo

Che la trasferta contro il Bodø/Glimt fosse insidiosa era ormai cosa nota: basta chiedere, ad esempio, alla Juventus, costretta a faticare - e non poco - prima di portare a casa i tre punti solo in pieno recupero del secondo tempo.

Ma Pep Guardiola mai avrebbe immaginato una serata così negativa per i suoi. Il Manchester City si è infatti trovato sotto 3-0 dopo 58 minuti, riuscendo ad accorciare le distanze sul 3-1, prima di restare in dieci uomini pochi secondi più tardi.

In una notte storta, ogni tanto sbagliano anche i migliori: così Gigio Donnarumma si lascia sorprendere da un tunnel in occasione della rete di testa che sblocca il risultato sull’1-0 per i padroni di casa.