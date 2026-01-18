Pubblicità
Gueye Senegal Marocco Coppa d'AfricaGetty Images
Francesco Schirru

Senegal-Marocco 1-0 dts: la Coppa d'Africa finisce in maniera assurda, Gueye firma il successo più strano della storia

Rigore al 98' del secondo tempo, il Senegal, tranne Manè, abbandona il campo per protesta, poi rientra: dal dischetto Brahim Diaz sbaglia con il cucchiaio. Nel primo tempo supplementare la rete di Gueye vale il successo, tra il caos generale.

Il Senegal ha vinto la 35ª edizione della Coppa d'Africa, al termine della finale probabilmente più assurda della storia. Sì, perchè quanto accaduto allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat rimarrà per sempre, già scolpito nella mente di tutti gli appassionati di calcio. Più che una partita, un film thriller con colpo di scena eterno.

Salvato da un super Bounou, i padroni di casa del Marocco e il Senegal erano rimasti ancorati sullo 0-0 fino al minuto 98', quando Brahim Diaz, ex Milan ora al Real Madrid è andato a terra dopo un contatto in area senegalese. Inizialmente non punito dal direttore di gara Ndala, il duello ha portato al penalty dopo una revisione VAR. 

A questo punto, tutto è cambiato. La finale di Coppa d'Africa si è tramutata in un caso diplomatico e politico, con attacchi sui social, proteste, accuse. Il ct del Senegal Thiaw, furioso per la decisione di Ndala, ha chiesto ai suoi di abbandonare il campo per protestare contro la stessa. Abbastanza restii, nonostante la delusione, i giocatori hanno seguito l'indicazione del commissario tecnico. Tutti tranne Sadio Manè. 

Manè, capitano del Senegal, è rimasto in campo mentre il rigore, vista l'assenza dei giocatori e i dubbi su come continuare, veniva ritardato. Alcuni suoi compagni sono rimasti tra il tunnel degli spogliatoi e il terreno di gioco e quando Thiaw sembrava aver convinto anche Manè a lasciare la finale, alla fine l'ex Liverpool ha al contrario riportato tutta la squadra in campo. A quel punto Brahim Diaz, decisamente teso e non proprio lucido sul da farsi, ha tirato un rigore con uno scavetto centrale, portando alla parata di Mendy e ai supplementari.

Supplementari che hanno dato clamorosamente il successo al Senegal, rientrato in campo più che mai sulle ali dell'entusiasmo e dell'adrenalina, contro un Marocco al contrario spento e assolutamente irriconoscibile dopo i minuti passati ad aspettare gli avversari, quando sembrava che potesse persino arrivare il successo a tavolino. E così, un gran mancino di Gueye dal limite ha dato il vantaggio ai suoi al 94', così come il successo e la seconda Coppa d'Africa nella storia del paese.

  • FINITA QUI?

    Il Senegal è uscito dal campo come Campione della Coppa d'Africa, ma la finale sembra essere appena cominciata. 

    Sì, perchè quanto successo prima del rigore sbagliato da Brahim è per molti qualcosa da punire nettamente. Difficilmente però ci sarà un cambiamento del risultato finale, ma il Marocco potrebbe dare battaglia legale e far valere le proprie ragioni.

  • Senegal tifosiGetty Images

    MASSIMA TENSIONE

    Mentre i giocatori del Senegal uscivano dal campo, rientravano o continuavano in generale ad essere indecisi sul da farsi, i sostenitori sugli spalti hanno assorbito la tensione del campo. Sì, perchè in quei momenti diversi di loro hanno provato a tentare l'invasione di campo, fermati dalle forze dell'ordine locali: il massimo della tensione è stato raggiunto poco prima che Brahim calciasse, con diversi fans arrivati sul prato verde, a pochi metri dalla linea laterale.

    Alla fine della gara un cordone di forze dell'ordine è stato schierato davanti agli spalti per evitare la rabbia dell'altra tifoseria, quella marocchina, in seguito alla sconfitta e a quanto accaduto prima del rigore calciato da Brahim Diaz.

  • LA SECONDA COPPA SENEGALESE

    Privo di Koulibaly, squalificato dopo il giallo rimediato in semifinale, il Senegal ha vinto la sua seconda Coppa d'Africa dopo quella del 2021. 

    Un successo arrivato grazie a una difesa di ferro e alla capacità di superare i momenti più difficili, compreso un rigore al 98' e la sceneggiata incredibile dopo la sua assegnazione. 

    Manè prenota sin da ora un posto nei trenta finalisti del Pallone d'Oro 2026, sia per l'ottima Coppa d'Africa disputata, ma soprattutto per essere rimasto in campo nonostante la richiesta di Thiaw: una presa di posizione che vale già ora, probabilmente, una nomination tra i migliori giocatori maschili dell'annata.

    La vittoria del Senegal è arrivata nonostante un prodigioso Bounou, portiere del Marocco che nel primo tempo era riuscito a parare una conclusione in maniera prodigiosa, deviando con il piede su Ndiaye.

  • TABELLINO SENEGAL-MAROCCO 1-0

    Marcatori: 94' ts Gueye

    SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; A. Mendy (77' Seck), Sarr, Niakhaté, Diouf (106' Jakobs); Camara (77' Sarr), I. Gueye, P. Gueye; I. Ndiaye (77' Mbaye), Jackson (92' C. Ndiaye), Mané. Ct: Thiaw

    MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina (89' El Yamiq), Mazraoui (98' Igamane); El Khannouss (80' Targhalline), El Aynaoui, Saibari (94' Salah-Eddine); Brahim Diaz (98' Akhomach), El Kaabi (80' El Nesyri), Ezzalzouli. Ct: Regragui

    Arbitro: Ndala

    Ammoniti: Camara (S), I. Sarr (S), Diouf (S), En-Nesyri (M), M. Sarr (S), Salah-Eddine (M), E. Mendy (S)

    Espulsi: -

