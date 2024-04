Nikola Sekulov si lega ulteriormente alla Juventus: lo scorso 30 marzo aveva esordito in Serie A contro la Lazio.

Dalle stalle alle stelle: può essere riassunta così l'ultima settimana di Nikola Sekulov, reduce da un esordio non proprio indimenticabile con la Juventus in Serie A.

Il classe 2002 si era reso protagonista in negativo al primo gettone in assoluto in campionato, avvenuto durante Lazio-Juventus dello scorso 30 marzo.

Un incidente di percorso che non ha pregiudicato in alcun modo il rinnovo con la società bianconera.