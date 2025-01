I bianconeri, dopo un buon primo tempo, si sono completamente spenti nella ripresa: nei secondi 45' zero tiri in porta per la formazione di Motta.

La Juventus ha perso la sua prima partita in questa Serie A, ma non solo: contro il Napoli, i bianconeri hanno registrato diversi dati negativi. La formazione guidata da Thiago Motta ha offerto un primo tempo di grande qualità, contro la squadra che sta primeggiando in campionato. Nella ripresa, però, tutto è cambiato: la squadra di Antonio Conte ha preso in mano le redini del match e ha ribaltato lo svantaggio, chiudendo la gara sul 2-1. L'articolo prosegue qui sotto