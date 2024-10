Secondo disastro in pochi giorni di Bruno Fernandes, ma il Manchester United si salva col Porto: 3-3 al 91'

Inglesi in doppio svantaggio e poi rimontati da un super Omorodion. Dopo l'espulsione di Bruno Fernandes, il pari in extremis di Maguire.

Raramente con il Manchester United ci si annoia. In Premier League, così come in Europa League. E il 3-3 di stasera in casa del Porto ne è la dimostrazione più eclatante.

I Red Devils sono passati da tutto a nulla nel giro di pochi minuti. E alla fine hanno trovato il definitivo pareggio in pieno recupero, grazie a un colpo di testa vincente di Harry Maguire, dopo che Bruno Fernandes li aveva lasciati in 10 uomini per la seconda volta in pochi giorni.

Il pareggio in extremis, con ogni probabilità, salverà la panchina di Erik ten Hag. Ma i problemi continuano, imperterriti.