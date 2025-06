Seattle Sounders-PSG dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Seattle Sounders e PSG si sfidano nella 3ª giornata del girone B del Mondiale: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Terza e ultima gara giornata del girone B del Mondiale per Club ai nastri di partenza. A sfidarsi al Lumen Field saranno i Seattle Sounders e i campioni d’Europa in carica del PSG.

La formazione americana ha perso anche la seconda gara disputata nella manifestazione, quella contro l’Atletico Madrid: 0 punti in classifica per Seattle, 3 a testa invece per PSG e Atletico Madrid, 6 invece per il Botafogo.

Traguardo ottavi di finale che il PSG non vuole fallire: dopo il ko contro la formazione brasiliana nella precedente giornata, la formazione allenata da Luis Enrique vuole subito tornare al successo.

Tutte le info su Seattle Sounders-PSG: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.