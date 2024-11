Scuffet o Sherri: chi è il portiere titolare del Cagliari e le parole di Nicola dopo la partita contro il Milan

Contro il Milan è toccato all'albanese tra i pali: "Scuffet aveva speso molte energie". Chi sarà in porta contro il Genoa il 24 novembre?

Chi sarà il portiere titolare del Cagliari dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, che ancora una volta spezzerà in due il campionato a metà novembre? La domanda, dopo la partita contro il Milan, non ha più una risposta così scontata.

Il tecnico rossoblù, Davide Nicola, ha sorprendentemente deciso di cambiare tra i pali: fuori il titolare Simone Scuffet e dentro il suo dodicesimo, ovvero l'albanese Alen Sherri.

Per quest'ultimo, che compirà 27 anni a metà dicembre, si è trattato dell'esordio in Serie A e della seconda presenza stagionale con la maglia del Cagliari: in precedenza aveva già giocato in Coppa Italia contro la Cremonese.

Scuffet o Sherri: chi sarà dunque il portiere titolare del Cagliari al ritorno del campionato?