Lecce vs SSC Napoli

Il confronto tra l'ultimo Scudetto di Conte, alla guida dell'Inter, e il Napoli primo a tre giornate dal termine: la difesa è il filo conduttore.

Pochi dubbi: il Napoli di Antonio Conte, a questo punto, è la grande favorita per lo Scudetto 2024/2025. Con un vantaggio di +6 sull'Inter, che potrebbe diventare 'solo' +3 dopo il posticipo di San Siro tra i Campioni d'Italia in carica e il Verona, e una manciata di giornate ancora da disputare, la squadra partenopea può tornare sul tetto del paese dopo appena due anni.

Ci voleva Antonio Conte, espertissimo di campionati vinti, per recuperare un entusiasmo spazzato via. Se la squadra di Spalletti, nel 2023, aveva portato l'entusiasmo alle stelle, quella di Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona nel 2024 lo aveva trasportato metri e metri sotto terra. Resuscitato, il Napoli vede ora lo Scudetto dalla propria parte, nonostante la scaramanzia ai massimi livelli e la parola tabù che rimarrà tale probabilmente fino all'ultimo minuto della stagione.

Nella miriade di riti scaramantici dei tifosi, nel profano, anche i dati, tangibili e reali, quelli che portano il Napoli ad essere in prima fila come lo sono state in passato le altre squadre allenate da Conte e alla fine scudettate. Parliamo ad esempio dell'Inter 2021, l'ultima squadra guidata dal tecnico salentino capace di conquistare il campionato italiano.

Le caratteristiche delle squadre allenate da Conte non sono cambiate nel tempo, ma relativamente all'ultimo Scudetto queste sono addirittura migliorate.