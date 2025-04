Scontri tra i tifosi di Lazio, Roma e Polizia prima del derby: scatta il primo arresto, diversi poliziotti feriti

Lazio vs Roma

Aumenta il numero dei poliziotti feriti negli scontri con le tifoserie di Lazio e Roma: arriva intanto il primo arresto in flagranza differita.

All’indomani della guerriglia urbana che ha preceduto il fischio d’inizio del derby di campionato tra Lazio e Roma, è arrivato il primo arresto in flagranza differita per gli scontri.

Secondo quanto riporta l'Ansa, la persona arrestata è accusata di resistenza e violenza aggravata a pubblico ufficiale. Sono in corso valutazioni per concorso in lesioni gravi a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato.

