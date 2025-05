Scontri sugli spalti e invasione di campo: Le Havre-Marsiglia sospesa per circa 30 minuti

Per evitare di rimanere coinvolti negli scontri in tribuna, molti tifosi sono scesi in campo: la gara tra Le Havre-Marsiglia è ripresa dopo mezz'ora.

La partita del 33° e penultimo turno del campionato francese tra Le Havre e Olympique Marsiglia è stata interrotta per circa 30 minuti per i disordini scaturiti da scontri sugli spalti tre le due tifoserie. Molti degli spettatori dell’incontro, infatti, sono scesi sul terreno di gioco in seguito agli episodi di violenza verificatisi sugli spalti poco dopo il gol iniziale della squadra allenata da Roberto De Zerbi. Scene davvero brutte, con tanta paura per le persone presenti all’interno dello Stade Océane. Lentamente la situazione è tornata alla quasi normalità, con l’arbitro che ha fatto riprendere l’incontro che ha visto il successo per 3-1 dell’Olympique Marsiglia. L'articolo prosegue qui sotto