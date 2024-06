Schick dal sogno all'incubo: infortunio contro la Georgia, Euro 2024 finito?

L'attaccante del Bayer Leverkusen segna il goal del pareggio, poi si ferma per un infortunio che potrebbe chiudere i suoi Europei.

Sembrava un altro Europeo da sogno per Patrik Schick, che nella scorsa edizione si era laureato addirittura capocannoniere alla pari di Cristiano Ronaldo.

A mezz'ora dalla fine di Georgia-Repubblica Ceca, invece, l'attaccante si è improvvisamente seduto sul terreno del gioco chiedendo l'immediato intervento dei sanitari.

Una pessima notizia per Schick, ovviamente, ma anche per tutta la Repubblica Ceca che puntava sul suo numero 10 per giocarsi la qualificazione agli ottavi all'ultima giornata.