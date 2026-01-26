Scatto in vetta al campionato e il calendario sorride: così l’Inter prepara la fuga

Un allungo che potrebbe risultare se non decisivo, comunque davvero molto importante. Perché nonostante siamo soltanto a fine gennaio, l’Inter ha piazzato uno scatto notevole nella corsa al tricolore.

Dal weekend della ventiduesima giornata di campionato in cui sono andati in scena i big match Juventus-Napoli e Roma-Milan, la formazione nerazzurra è quella che ha tratto i maggiori benefici.

Battendo il Pisa nell’anticipo del venerdì e sfruttando i risultati dagli altri campi, la squadra di Chivu ha allungato ancora in classifica.