inter esultanza 2025 26 pisa hi 2 1
Nino Caracciolo

Scatto in vetta al campionato e il calendario sorride: così l’Inter prepara la fuga

I risultati dell’ultimo turno di campionato hanno permesso all’Inter di compiere un allungo importante in classifica: il calendario adesso sorride alla squadra di Chivu che potrebbe andare in fuga.

Un allungo che potrebbe risultare se non decisivo, comunque davvero molto importante. Perché nonostante siamo soltanto a fine gennaio, l’Inter ha piazzato uno scatto notevole nella corsa al tricolore.

Dal weekend della ventiduesima giornata di campionato in cui sono andati in scena i big match Juventus-Napoli e Roma-Milan, la formazione nerazzurra è quella che ha tratto i maggiori benefici.

Battendo il Pisa nell’anticipo del venerdì e sfruttando i risultati dagli altri campi, la squadra di Chivu ha allungato ancora in classifica.

  • SCATTO IN VETTA

    Al termine della 22esima giornata di campionato l’Inter si ritrova al comando della Serie A con 52 punti, cinque in più sul Milan (che ha perso terreno pareggiando all’Olimpico contro i giallorossi) e ben nove in più di Roma e Napoli (azzurri sconfitti nel match contro la Juventus). Un margine già significativo.

  • IL CALENDARIO SORRIDE

    Causa l’indisponibilità di San Siro per via dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, l’Inter giocherà quasi sempre in trasferta nel  mese di febbraio, ma nonostante questo il calendario potrebbe permettere ai nerazzurri di aumentare il margine in classifica. La squadra di Chivu nel prossimo turno affronterà in trasferta la Cremonese (mentre il Milan giocherà al Dall'Ara contro il Bologna), nel turno successivo invece sfiderà il Sassuolo al Mapei Stadium.

    Il weekend successivo ci sarà la sfida contro la Juventus a San Siro, poi Lautaro e compagni affronteranno Lecce e Genoa prima del derby dell’8 marzo.

  • QUSI INFALLIBILE CON LE PICCOLE

    L’Inter di Chivu si è dimostrata infallibile o quasi contro le piccole. Se è vero che i nerazzurri hanno faticato troppo contro le big, contro le squadre della parte destra della classifica non hanno mai sbagliato. Unica eccezione il ko contro l’Udinese nella seconda giornata di campionato.

  • SCONTRI DIRETTI A SAN SIRO

    L’Inter ha un calendario saturo di impegni, considerando anche le partite di Champions League e la Coppa Italia: i nerazzurri avranno gli scontri diretti contro Juventus (il 15 febbraio) e Roma (ad aprile) a San Siro. Il derby dell’8 marzo invece è in trasferta, ma comunque dentro un San Siro dove il calore dei sostenitori nerazzurri non mancherà di certo.

