Scamacca si opera e scherza dopo il nuovo infortunio: "Questa volta vado davvero a Lourdes"

Non c'è pace per Gianluca Scamacca, l'attaccante dell'Atalanta costretto a una nuova operazione: il messaggio sui social del giocatore.

Stagione sfortunatissima per Gianluca Scamacca, che ad agosto si era infortunato al ginocchio riportando la rottura del crociato che lo ha tenuto out fino a pochi giorni fa. Era tornato tra i convocati nell'ultima gara dell'Atalanta in campionato contro il Torino.

L'attaccante italiano è subentrato nel finale dopo mesi ai box ma ha riportato un nuovo infortunio. Gli esami hanno evidenziato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro.

Scamacca si è dovuto nuovamente operare e la sua stagione è finita. Nonostante ciò, l'ex Sassuolo è riuscito comunque a scherzare sulla sua situazione.