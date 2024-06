Scamacca o Retegui, la personalità di Fagioli, il modulo: cosa ci hanno lasciato le due amichevoli dell'Italia

A 5 giorni dall'esordio contro l'Albania, il ct Spalletti ha ricevuto diverse indicazioni dalle due sfide contro Turchia e Bosnia.

Il ciclo di test è andato in archivio. Indietro non si torna: da oggi per l'Italia inizia ufficialmente la missione Germania. La missione Europei. La missione difesa del titolo conquistato tre anni fa sotto la guida di Roberto Mancini.

Le due amichevoli contro Turchia e Bosnia, la prima pareggiata senza reti e la seconda vinta di misura, hanno permesso a Luciano Spalletti di trarre le ultime conclusioni utili in vista dell'esordio. Che sarà alla fine di questa settimana, contro l'Albania, al Signal-Iduna Park di Dortmund: palla a due sabato 15 contro l'Albania.

Ma che cosa ci hanno detto Italia-Turchia e Italia-Bosnia? Quali sono le indicazioni scaturite dai test di Bologna ed Empoli?