Scamacca e le accuse sulla Playstation: "La gente non sa quello che faccio in camera"

L'attaccante dell'Atalanta arriva in doppia cifra a Napoli e dice: "Su di me pregiudizi da quando avevo 16 anni, ma me ne frego".

Si è visto da casa le partite dell'Italia negli Stati Uniti, Gianluca Scamacca. Il ct Spalletti non lo ha chiamato, ed è una chiamata che sa di mezza bocciatura a pochissimi mesi dagli Europei. E che, inevitabilmente, pone un punto interrogativo sulla presenza del centravanti in Germania. Solo che Scamacca, pochi giorni dopo, ha deciso di rispondere a modo suo: sul campo, con un gran gol all'interno del pomeriggio memorabile vissuto dall'Atalanta a Napoli. Un modo eccellente per ripartire, per farsi vedere agli occhi di Gian Piero Gasperini e pure dello stesso Spalletti. Non solo: l'intera stagione di Scamacca ha un suo perché. E questo nonostante un numero non eccessivo di presenze, qualche problema fisico di troppo e una concorrenza sempre serrata, e a volte stritolante, con tutti gli altri componenti del reparto offensivo atalantino. L'articolo prosegue qui sotto