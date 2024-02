Genoa-Atalanta, Scalvini segna senza una scarpa: la tiene in mano e calcia, goal annullato

Il difensore dell'Atalanta ha segnato la terza rete della Dea senza scarpa: goal di Scalvini annullato dopo diversi minuti per fuorigioco.

Giorgio Scalvini non è riuscito ad entrare nella mini-lista di giocatori in gradi di segnare una rete senza una scarpa. Durante Genoa-Atalanta, match dell'11 febbraio 2024, il difensore nerazzurro ha infatti calciato tenendo lo scarpino in mano, colpendo senza lo stesso: il goal è stato però annullato.

Scalvini sembrava aver chiuso la partita tra Genoa e Atalanta con il terzo goal degli ospiti, ma dopo un lungo check VAR alla fine la rete non è stata convalidata.

Un gesto, quello del difensore di Gasperini, subito virale sui social, così come la delusione di chi avrebbe voluto Scalvini 'fare la storia' con scarpino in mano e calcio senza scarpa sinistra.