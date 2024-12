Scalvini alle prese con un nuovo infortunio: k.o. alla spalla per il difensore

Il classe 2003 si ferma nuovamente dopo il recupero dalla rottura del crociato. Gasperini: "Contro il Real Madrid non ci sarà".

Non c'è pace per Giorgio Scalvini, da poco rientrato dopo il lungo stop necessario per guarire dalla rottura del legamento crociato che gli aveva fatto saltare gli ultimi Europei con la maglia dell'Italia.

Per il classe 2003 bisogna registrare un nuovo stop, stavolta a una spalla: meno grave rispetto al precedente, ovvio, ma che gli impedirà di prendere parte alla suggestiva sfida europea contro il Real Madrid al 'Gewiss Stadium'.

Un rallentamento proprio sul più bello per Scalvini, che stava riprendendo confidenza con le dinamiche agonistiche grazie ai recenti subentri dalla panchina.