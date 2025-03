Scaloni raddoppia, due sorprese dalla Serie A nell'Argentina: Perrone e Dominguez preconvocati

Il centrocampista del Como e l'esterno del Bologna sono stati chiamati per la prima volta. E ora, se confermati, possono sfidare Uruguay e Brasile.

Maximo Perrone e Benjamin Dominguez. Il centrocampista del Como e l'esterno offensivo del Bologna. Sono loro la "sorpresa", in realtà doppia, preannunciata da Lionel Scaloni qualche settimana fa.

Sia Perrone che Dominguez sono stati inseriti dal commissario tecnico dell'Argentina nell'elenco dei preconvocati per la doppia sfida di fine marzo contro Uruguay e Brasile, impegni validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Anche se solo in un secondo momento la lista verrà scremata con i convocati effettivi.

Scaloni lo aveva annunciato in tempi non sospetti: stava tenendo d'occhio un altro giovane argentino della Serie A dopo Nico Paz. Solo che le novità dal nostro campionato, alla fine, sono addirittura due.