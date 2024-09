Saud Abdulhamid non gioca Juventus-Roma? Rivolta social e centinaia di commenti per chiedere spiegazioni

Il nuovo acquisto della Roma rimane in panchina, i tifosi arabi e sauditi si riversano sui social per protestare contro la decisione.

Chi bazzica i commenti nei post delle squadre professionistiche l'avrà probabilmente spesso notato. Quando si parla dei propri connazionali o di giocatori che potrebbero arrivare nella squadra a cui tengono, i tifosi arabi, messicani e turchi sono sempre in prima fila per mostrare tutto il proprio affetto con centinaia di commenti.

Basti pensare a quando si vocifera un possibile passaggio di un giocatore nel campionato turco, non solo con la maglia di Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas: il profilo del calciatore in questione riceve migliaia di direct e commenti visibili, con la richiesta di unirsi alla propria squadra.

Non si tratta, però, di un'usanza visibile solamente durante il periodo del calciomercato, ma bensì tutto l'anno. Quando un proprio beniamino non scende in campo, ma anche se questo viene scelto, la sezione commenti risulta pregna dei tifosi che chiedono spiegazioni o non vedono l'ora di vedere il proprio connazionale all'opera. Un esempio? La mancata titolarità di Saud Abdulhamid in Juventus-Roma.