Sassuolo in Serie B dopo 11 anni: retrocessione matematica per gli emiliani

Il Sassuolo saluta la Serie A e torna in B dopo 11 anni: decisivi il ko dei neroverdi col Cagliari, la vittoria del Frosinone e il pari dell'Empoli.

A inizio stagione in pochi (se non nessuno) poteva aspettarselo, invece il 2023/2024 ha portato in dote la retrocessione del Sassuolo.

Emiliani in Serie B a 11 anni di distanza dall'ultima volta, quando riuscirono a volare storicamente in A e dare impulso alla propria scalata nel calcio italiano capeggiata dal compianto Giorgio Squinzi e che ora - al culmine di un campionato da dimenticare - picchia verso il basso.

Il ko a pranzo col Cagliari, poi la vittoria del Frosinone a Monza e il pari dell'Empoli a Udine: risultati fatali ai neroverdi, matematicamente in cadetteria a 90' dalla fine del torneo.