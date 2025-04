Riscossa da favol...A: il Sassuolo torna in Serie A dopo una sola stagione

Una stagione da schiacciasassi regala al Sassuolo la promozione con 5 giornate d'anticipo: Berardi & co. ritrovano la A dopo appena un anno.

Toccata e fuga. Giusto il tempo di prendere le misure al campionato, poi il Sassuolo non si è più fermato e ha stracciato la Serie B.

I neroverdi tornano in ParAdiso dopo un solo anno di purgatorio e con 5 giornate d'anticipo grazie al clamoroso 2-2 di Mantova-Spezia maturato al 94', dominando una stagione che ha visto in Fabio Grosso l'artefice di una riscossa prepotente e certosina, confezionata abbinando la sciabola ad un fioretto impreziosito da singoli che con la cadetteria c'entrano poco o nulla.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ad Giovanni Carnevali dopo la retrocessione non si era perso d'animo, senza lasciarsi scalfire da una caduta inattesa che in molti - se non nessuno - per potenzialità economiche e progetto avrebbero pronosticato. Maniche rimboccate, consapevolezza dei propri mezzi, big blindati e un ex campione del mondo in panchina, direttore di un'orchestra in grado di dominare un 2024/2025 sfociato in una promozione strameritata.