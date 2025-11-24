Sassuolo-Pisa dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La dodicesima giornata di Serie A si chiude col monday night tra Sassuolo e Pisa.

Sia neroverdi che toscani si presentano al match post-sosta col morale alto, grazie alle vittorie ottenute nell'ultimo turno rispettivamente contro Atalanta e Cremonese. Neroverdi a quota 16 e tra le note più liete di questo avvio di campionato, nerazzurri a 9 e imbattuti da 5 gare (1 successo e 4 pareggi).

Tutto su Sassuolo-Pisa: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.