Domenico Berardi Sassuolo 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Sassuolo-Pisa dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sassuolo-Pisa monday night della dodicesima giornata di Serie A: le formazioni, il canale tv e dove vederla in streaming.

La dodicesima giornata di Serie A si chiude col monday night tra Sassuolo e Pisa.

Sia neroverdi che toscani si presentano al match post-sosta col morale alto, grazie alle vittorie ottenute nell'ultimo turno rispettivamente contro Atalanta e Cremonese. Neroverdi a quota 16 e tra le note più liete di questo avvio di campionato, nerazzurri a 9 e imbattuti da 5 gare (1 successo e 4 pareggi).

Tutto su Sassuolo-Pisa: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

  • SASSUOLO-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Sassuolo-Pisa

    • Data: lunedì 24 novembre 2025

    • Orario: 20:45

    • Canale TV: DAZN e DAZN 1 (214 di Sky)

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-PISA

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera

    PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Leris, Angori; Tramoni, Nzola

  • ORARIO SASSUOLO-PISA

    Sassuolo-Pisa si gioca lunedì 24 novembre 2025, alle 20:45, al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia.

  • DOVE VEDERE SASSUOLO-PISA IN TV

    Sassuolo-Pisa sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

    Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere Sassuolo-Pisa in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

  • SASSUOLO-PISA IN DIRETTA STREAMING

    Sassuolo-Pisa, in streaming, potrete vederla sul sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    I telecronisti DAZN di Sassuolo-Pisa saranno Orazio Accomando e Alessandro Budel.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sassuolo-Pisa potrete seguirla anche in diretta testuale su GOAL: formazioni e aggiornamenti sui momenti più importanti del match.

