Sarri e i rimpianti del passato: "Alla Juventus fu una sofferenza, non avrei dovuto lasciare il Chelsea"

Il tecnico toscano è ancora senza squadra: "Meritavo almeno di essere ascoltato in Serie A. Scudetto perso in albergo? Errore clamoroso di Orsato".

Dopo la separazione dalla Lazio sembrava che potesse tornare in pista su una nuova panchina, e invece Maurizio Sarri è ancora alla ricerca di un'avventura da cui ripartire.

Il tecnico toscano non vede l'ora di tornare all'opera con un nuovo progetto che, con ogni probabilità, non sarà in Serie A.

Il valzer delle panchine nostrane non lo sta interessando, nonostante Milan e Fiorentina facessero al caso suo: di questo e anche di molto altro ha parlato nell'intervista concessa al 'Corriere della Sera', dove ha esternato anche il rimpianto relativo all'addio al Chelsea per accettare la corte della Juventus nel 2019.