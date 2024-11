Sarri e il rimpianto Premier League: “Un errore lasciare il Chelsea per tornare in Italia”

Maurizio Sarri a ‘The Sun’ spiega: “Ho vinto lo Scudetto con la Juve, ma la Premier League è un’altra cosa”.

Maurizio Sarri, nel corso della sua lunghissima carriera da allenatore, ha vissuto esperienze ad ogni livello.

Tra le più importanti in assoluto, anche quella breve ed intensissima al Chelsea, squadra che nella stagione 2018-2019 ha condotto al terzo posto in Premier League e al trionfo in Europa League.

Un’avventura durata appena una stagione e proprio Sarri, che all’epoca lasciò Londra per diventare il nuovo tecnico della Juventus, in un’intervista rilasciata a ‘The Sun’, ha parlato di quella decisione di salutare così presto l’Inghilterra e il calcio inglese come di un errore.