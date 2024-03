Sarri indica la ricetta anti-Bayern: "Pensare di difendersi 100 minuti è dura, bisogna essere coraggiosi".

Appuntamento con la storia. Lazio chiamata a far fruttare l'1-0 ottenuto all'andata nel return match degli ottavi di Champions in casa del Bayern, sognando l'approdo ai quarti.

Maurizio Sarri invita i suoi ad evitare barricate, mostrando il piglio di chi non ha timore al cospetto di una delle big - seppur in un momento non al top - del calcio europeo.

Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dal tecnico biancoceleste ad Immobile e soci nella conferenza della vigilia.