Santiago Gimenez: "Milan opzione molto concreta nelle ultime ore di mercato". Perché non se n'è fatto nulla

L'attaccante messicano svela un retroscena dell'ultimo giorno della finestra estiva: "Il Feyenoord ha chiesto troppo. Ma la porta è ancora aperta".

Alla fine è arrivato Tammy Abraham. Il quale, a sua volta, ha seguito Alvaro Morata. Ma la caccia estiva del Milan a uno o più attaccanti centrali ha assunto a un certo punto i contorni di una specie di telenovela.

Nell'infinito bailamme di nomi, ipotesi e tentativi più o meno concreti è finito anche Santiago Gimenez. Ovvero la punta di diamante, non solo punta e basta, del Feyenoord. Attualmente out per infortunio, ma particolarmente apprezzato sul mercato.

Anche il Milan stesso avrebbe voluto mettere le mani su Gimenez. Sia nel bel mezzo del mercato che, come svelato dallo stesso messicano a ESPN, all'ultimo giorno della finestra estiva delle trattative.