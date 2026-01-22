Santiago Castro non convocato, salta Bologna-Celtic: perché, quando torna e la situazione verso il Genoa

Castro non giocherà contro il Celtic, ma non a causa di un infortunio: le sue condizioni fisiche, al contrario, sono buone. Il centravanti argentino non sarà a disposizione di Italiano in quanto è influenzato.

Il Bologna stesso, attraverso il proprio sito ufficiale, in calce all'elenco dei convocati ha confermato che "Santiago Castro non è disponibile per sindrome influenzale".

La stessa sorte sarebbe potuta toccare a Riccardo Orsolini, pure lui influenzato nelle scorse ore: l'esterno ha però recuperato, a differenza del compagno di squadra, e questa sera ci sarà.