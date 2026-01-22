Pubblicità
Stefano Silvestri

Santiago Castro non convocato, salta Bologna-Celtic: perché, quando torna e la situazione verso il Genoa

L'attaccante argentino non giocherà la gara di Europa League, come il tecnico Italiano aveva preannunciato alla vigilia: il motivo dell'assenza e quando potrà tornare in campo.

Il tredicesimo posto dopo sei giornate obbliga il Bologna a battere il Celtic per sperare concretamente di raggiungere la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. Solo che i rossoblù dovranno scendere in campo senza Santiago Castro.

L'attaccante argentino non fa parte della lista dei convocati per la gara di oggi, in programma al Dall'Ara a partire dalle ore 18.45. Come del resto il tecnico Vincenzo Italiano aveva già preannunciato durante la conferenza stampa della vigilia.

Perché Castro non è stato convocato e dunque non siederà nemmeno in panchina? Il motivo dell'assenza e quando può tornare in campo, con particolare riferimento alla sfida di domenica pomeriggio in casa del Genoa.

  • I CONVOCATI DEL BOLOGNA

    Questo è l'elenco dei convocati per la gara contro il Celtic diramato poco prima di mezzogiorno dal Bologna. Come si può notare, nella lista manca proprio il nome di Castro.

  • PERCHÉ CASTRO NON CONVOCATO

    Castro non giocherà contro il Celtic, ma non a causa di un infortunio: le sue condizioni fisiche, al contrario, sono buone. Il centravanti argentino non sarà a disposizione di Italiano in quanto è influenzato.

    Il Bologna stesso, attraverso il proprio sito ufficiale, in calce all'elenco dei convocati ha confermato che "Santiago Castro non è disponibile per sindrome influenzale".

    La stessa sorte sarebbe potuta toccare a Riccardo Orsolini, pure lui influenzato nelle scorse ore: l'esterno ha però recuperato, a differenza del compagno di squadra, e questa sera ci sarà.

  • LE PAROLE DI ITALIANO

    Così aveva parlato Italiano nella conferenza della vigilia, svelando il possibile forfait di Castro:

    "Oggi Castro non si è allenato, ieri Orsolini con l'influenza. Abbiamo qualche ragazzo un po' acciaccato, vediamo se riusciamo a recuperare tutti. Però nell'emergenza siamo abituati. Dobbiamo pensare a fare una grande prestazione, perché l'avversario richiede quello, è una partita talmente importante che non la possiamo sbagliare. Dobbiamo farci trovare pronti".

  • CASTRO GIOCA CONTRO IL GENOA?

    Castro è ora da considerarsi in forte dubbio anche per la prossima partita di campionato, che il Bologna giocherà sul campo del Genoa tra tre giorni: gara in programma nel pomeriggio di domenica 25 gennaio con calcio d'inizio alle ore 15.

    Dipenderà da come l'argentino recupererà dall'influenza nelle prossime ore e nei prossimi giorni, da come e quanto il malessere fisico lo avrà debilitato, da quando tornerà ad allenarsi assieme ai compagni. Intanto è preallertato Thijs Dallinga, l'altro centravanti della rosa del Bologna assieme a Ciro Immobile.

    Proprio Dallinga, come confermato da Italiano in conferenza, sarà titolare oggi contro il Celtic. Mentre Immobile non sarà neppure in panchina: non è presente nella lista UEFA dei felsinei.

