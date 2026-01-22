Santiago Castro non convocato, salta Bologna-Celtic: perché, quando torna e la situazione verso il Genoa

Il tredicesimo posto dopo sei giornate obbliga il Bologna a battere il Celtic per sperare concretamente di raggiungere la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. Solo che i rossoblù dovranno scendere in campo senza Santiago Castro.
L'attaccante argentino non fa parte della lista dei convocati per la gara di oggi, in programma al Dall'Ara a partire dalle ore 18.45. Come del resto il tecnico Vincenzo Italiano aveva già preannunciato durante la conferenza stampa della vigilia.
Perché Castro non è stato convocato e dunque non siederà nemmeno in panchina? Il motivo dell'assenza e quando può tornare in campo, con particolare riferimento alla sfida di domenica pomeriggio in casa del Genoa.