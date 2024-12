Santiago Castro all'Inter in estate? Perché l'argentino è un'opzione concreta per i nerazzurri

L'attaccante del Bologna potrebbe fare comodo all'Inter nel prossimo futuro: ecco perché un affondo estivo sarebbe plausibile.

In Argentina va di moda avere un soprannome: praticamente chiunque ce l'ha, e questo vale soprattutto per il mondo del calcio. Anche Santiago Castro non è rimasto esente da tale pratica, che lo ha portato a essere chiamato 'El Torito'.

Il riferimento, piuttosto lampante, è all'accostamento a Lautaro Martinez, capitano dell'Inter che tra qualche mese potrebbe ritrovarsi il suo 'discepolo' ad Appiano Gentile. Sì, perché il club nerazzurro non perde di vista il classe 2004 che tante cose belle sta mostrando con la maglia del Bologna.

Nessuna velleità di acquisto a gennaio ma, piuttosto, qualcosa di grosso potrebbe accadere in estate: o meglio dovrà accadere, alla luce di alcuni addii pressoché scontati che libereranno spazio nel reparto avanzato a disposizione di Simone Inzaghi.